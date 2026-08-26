Rimini, foto false per dirottare altrove i turisti: Federalberghi querela due influencer

Foto false, reel e fotomontaggi solo per raccogliere click o dirottare turisti verso altre mete. Federalberghi Rimini ha sporto querela verso due influencer attraverso gli avvocati Maurizio e Martina Ghinelli. “È tempo che i social network - ha dichiarato Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi - vengano usati in modo corretto e responsabile, senza arrecare danni ingiustificati. Rimini sta vivendo una stagione di grande affluenza e ha recentemente conquistato anche la prestigiosa Bandiera Blu, a testimonianza della qualità del suo mare e dei suoi servizi. Chi diffonde falsità ne risponderà nelle sedi opportune: serve rispetto per una destinazione che continua a essere un fiore all’occhiello del turismo italiano e rispetto per i turisti che la scelgono come mete delle loro vacanze e rispetto di comici e influencer che non hanno necessità di utilizzare simili espedienti per un click”