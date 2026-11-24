Sorpresi nella notte a rubare in un’auto, nei guai un ragazzo e una ragazza. I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza un 21enne e una 20enne, entrambi domiciliati in città e già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Poco dopo le 3, una pattuglia ha sorpreso i due indagati in via Carlo Zavagli, subito dopo che i giovani avevano forzato una Toyota Aygo parcheggiata nella vicina via Nervesa, rubando dall’interno dell’abitacolo una borsa e un vaso in ceramica. I militari sono intervenuti con prontezza, riuscendo a bloccarli entrambi e a recuperare interamente la refurtiva appena asportata, che è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, una donna residente a Rimini. Al termine degli accertamenti, gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo, previsto nella mattinata odierna.