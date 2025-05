Rimini, forza una finestra per rubare dal fornaio: arrestato in flagranza dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un trentacinquenne disoccupato residente in provincia, colto nella flagranza di reato di tentato furto aggravato ai danni di un panificio nel quartiere Flaminio. L’uomo veniva sorpreso mentre cercava di introdursi, dopo aver forzato una finestra del forno, all’interno dei locali dell’impresa artigiana. Tuttavia, non riusciva nel suo intento grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma. L’interessato è stato dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.