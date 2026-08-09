Rimini, forte odore di droga dal condominio: arrestata con quasi 4 chili di stupefacente

L’odore acuto e inconfondibile di hashish proveniente da un appartamento a Viserba Monte ha fatto scattare i controlli della Polizia di Stato, insospettita anche dal continuo e ingiustificato via vai di persone nella zona. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo aver effettuato i primi riscontri, sono entrati in azione nella giornata di giovedì 6 agosto per una perquisizione d’iniziativa che ha confermato ogni sospetto.

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno sorpreso una trentenne italiana, incensurata, trovando un vero e proprio deposito di droga: ben 27 panetti di hashish per quasi tre chilogrammi complessivi, due “sassi” di cocaina per oltre 900 grammi e la somma in contanti di ben 18.600 euro. La donna è stata immediatamente arrestata in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e scortata nel carcere di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.