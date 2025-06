“Rimini For Mutoko”: un ricco programma di appuntamenti nel ricordo di Marco Garavelli

“Lavoriamo Insieme” , sviluppato come gli anni precedenti, in partnership con l’Associazione “Crescere Insieme Onlus”, operativa nella provincia di Rimini, per favorire una maggiore inclusione sociale e lavorativa di persone, soprattutto ragazzi, in condizione di fragilità;

Quest’anno Rimini For Mutoko compie 25 anni, un traguardo importante che verrà celebrato nel ricordo di un caro amico, Marco Garavelli, scomparso da poco prematuramente. Gli eventi benefici dell’estate 2025 serviranno a finanziare una serie di progetti: “ Salute per Mutoko” che rappresenta l’intervento storico e più conosciuto della Associazione. L’acquisto di beni di prima necessità per il laboratorio e di medicinali in questi anni ha contribuito a garantire l’operatività dell’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko in Zimbabwe, diretto dal dr. Migani. Nel corso del 2025 l’ospedale intende proseguire le azioni di sensibilizzazione e assistenza della popolazione delle aree rurali e aumentare gli investimenti a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione dei costi energetici attraverso l’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili.

29 giugno

Torneo di Beach Tennis Giallo (maschile/femminile)

Club Del Sole, Viserba

12 luglio

Run-Rise 2025

Corsa e camminata non competitiva all’alba con colazione finale per tutti

18 luglio

Torneo di “Tavolino”

bagno 42 Rimini

2 agosto

Torneo di Beach volley

Bellaria Igea Marina

3 agosto

Torneo di Footvolley

bagni 53-54-55 di Rimini

Da non perdere assolutamente la Run-Rise il 12 luglio, in una edizione speciale, con dedica a Marco Garavelli (“Il tuo spirito vive con noi, in ogni sorriso, in ogni momento condiviso”). La Run-Rise, la camminata estiva all’alba in riva al mare con colazione finale, è l’unica originale e soprattutto a scopo completamente di solidarietà sociale. Quest’anno il popolo di podisti e camminatori si ritroverà al sorgere del sole (ore 5,38) al bagno 14 per percorrere insieme 3 km oppure 6,5 km (per i più allenati), con tappa dedicata allo yoga. Lungo il tragitto in acqua i partecipanti della Run Rise saranno scortati dai SUP. Uno scenario suggestivo e perfetto per foto indimenticabili. All’arrivo il tradizionale ristoro con caffè, bevande e dolci delizie per tutti per ricaricarsi di energia e iniziare insieme la giornata.

Il 26 luglio, a partire con accreditamento dalle ore 20 al Campo Don Pippo gran finale della kermesse sportiva anche per questa edizione con il torneo di Burraco, sempre partecipatissimo.

Per tutte le info e i regolamenti sui singoli eventi in programma, è possibile consultare www.riminiformutoko.it Per prenotazioni e iscrizioni:

Giorgio Casadei (335 1270914) - Barbara Baldazzi (3356295093)