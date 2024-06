“Rimini for Mutoko”: torna il maxi-torneo della solidarietà

Tornei di burraco e di beach tennis, sfide a footvolley e beach volley e soprattutto la corsa camminata sulla spiaggia, baciati dalle prime luci dell’alba: è il ricco programma di appuntamenti che uniscono sport e solidarietà organizzato dai volontari di Rimini for Mutoko, l’associazione che da oltre vent’anni supporta numerosi progetti a scopo benefico in Zimbabwe e in Italia.

L’obiettivo dei tornei estivi per il 2024 è quello di raccogliere fondi per aiutare l’ospedale di Mutoko diretto dal dottor Massimo Migani, nell’acquisto di medicinali e reagenti di laboratorio (speriamo di raggiungere la cifra di 50.000 euro) e portare in Italia circa 20 bambini nell’ambito del progetto “Operazione cuore” affinché possano essere operati. Inoltre anche quest’anno Rimini For Mutoko aiuta due realtà riminesi, “Crescere Insieme” per la realizzazione di un progetto volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità e la Mensa di Sant’Antonio di Rimini, che si occupa di offrire pasti alle famiglie in difficoltà.

Tutti i tornei

Il programma di raccolta fondi è sempre molto ampio, così come il calendario delle iniziative che ha preso il via il 3 e 5 maggio con due tornei di burraco e padel a Igea Marina.

Domenica 23 giugno il calendario entra nel vivo con il torneo di beach tennis maschile e femminile alle spiagge 148-149 “Frontemare”.

Il 28 giugno ai bagni 65-66 di Torre Pedrera scatta il torneo di beach volley ragazzi rivolto alle categorie Under 12, Under 14 e Under 16.

Il 13 e 14 luglio ancora beach tennis, femminile e maschile, ai bagni 18, 24 e 25.

Il 20 luglio ci si sposta a Bellaria con il torneo di beach volley al Polo Est mentre il 7 agosto tocca al FootVolley ai bagni 53-54-55 di Rimini.

La Run Rise

Attesissima, come sempre, la Run Rise in programma sabato 20 luglio, la regina delle camminate all’alba dell’estate riminese che nel 2019 ha toccato la quota record di oltre 1.700 iscritti: anche quest’anno un popolo di podisti e camminatori si ritroverà al sorgere del sole (ore 5,46) al bagno 34 in riva al mare per percorrere insieme nel segno della solidarietà 3 km oppure 6,5 km (per i più allenati), con tappe e postazioni dedicate alla ginnastica posturale, yoga, pilates, shiatsu. Lungo il tragitto i partecipanti della RunRise saranno scortati, in acqua, da sup, canoe e nuotatori. Uno scenario suggestivo e perfetto per foto indimenticabili. All’arrivo il tradizionale ristoro con caffè, bevande e dolci delizie per tutti, per ricaricarsi di energia e iniziare insieme la giornata.

Il 27 luglio, a partire dalle ore 20:30, al “Campo Don Pippo” in programma il grande torneo di burraco nel quale l’anno scorso quasi 200 partecipanti si sono sfidati all’ultima carta.