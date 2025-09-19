Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio: Polazzi e Benzi nuovi consiglieri

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha nominato due nuovi consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio Generale. Si tratta di Gianandrea Polazzi, Avvocato specializzato in consulenza in ambito civile, bancario, fallimentare, commerciale e societario, con diversi incarichi manageriali nel curriculum e attività didattica in ambito artistico culturale al Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” e al Teatro alla Scala di Milano. Il secondo nuovo consigliere è l’architetta Paola Benzi, presidente della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno ed infantile Onlus, consigliere di amministrazione del consorzio Mosaico che raggruppa nove realtà del terzo settore.

“Auguro ad entrambi buon lavoro – il commento del presidente Paolo Pasini – e sono certo che Benzi e Polazzi saranno preziose risorse per la Fondazione”. I due consiglieri subentrano in Consiglio a Carlo Carli e Giuseppe Pecci, che nel giugno scorso erano stati eletti nel cdA per affiancare il presidente Paolo Pasini.