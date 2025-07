Rimini. Folle corsa sulla Statale a 148 chilometri all’ora, multa da 845 euro

La domenica pomeriggio per molti è sinonimo di relax e tranquillità, ma per un automobilista che viaggiava sulla Statale Adriatica si è trasformata in una costosa lezione di educazione stradale. L’uomo, ignaro di essere nel mirino degli agenti della Polizia Locale, ha trasformato la Via Popilia in una sorta di circuito da corsa, sfrecciando a una velocità che ha dell’incredibile per una strada statale.

Era domenica scorsa, verso le 17:50 del tardo pomeriggio, quando gli agenti posizionati all’altezza dello stabilimento Sacramora hanno puntato il loro telelaser verso un’autovettura di media cilindrata che si avvicinava. I numeri che sono comparsi sul display della strumentazione hanno lasciato stupefatti anche gli operatori più esperti: 148 km orari su una strada con limite di 70 km orari. Una velocità talmente elevata da risultare quasi surreale per quel tratto di statale, dove la prudenza dovrebbe essere d’obbligo.

I 78 chilometri oltre il limite consentito rappresentano una violazione di tale gravità che gli agenti non hanno nemmeno tentato di fermare il veicolo. Del resto, come si fa a bloccare un’auto che viaggia a quella velocità senza mettere a rischio l’incolumità di tutti? La scelta è stata quindi obbligata: procedere con l’identificazione attraverso la targa del mezzo e lasciare che la giustizia facesse il suo corso attraverso i canali ufficiali.

Ora quel conducente, comodamente seduto a casa sua, si ritroverà recapitata una notifica che difficilmente dimenticherà. La sanzione prevista dall’articolo 142 comma 9 bis del Codice della Strada non ammette sconti quando si tratta della massima violazione per il mancato rispetto dei limiti di velocità. Stiamo parlando di quella norma che si applica a chi supera il limite di oltre 60 km orari, una soglia che questo automobilista ha abbondantemente superato.

Le conseguenze sono pesanti sotto tutti i punti di vista: una multa di 845 euro che farà certamente riflettere sulle spese del mese, la sospensione della patente da 6 a 12 mesi che renderà molto più complicati gli spostamenti quotidiani, e la sottrazione di 10 punti dalla patente di guida che avvicina pericolosamente alla perdita totale dei punti disponibili.