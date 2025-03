Rimini, Fogheraccia di San Giuseppe sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Il ritrovo per la Fogheraccia non si limita soltanto al porto: altri falò si accendono in altre frazioni di Rimini, da San Giuliano Mare, passando per Viserba, Viserbella e Torre Pedrera.

La Fogheraccia, conosciuta anche come focarina o focheraccia, è un rito che celebra il passaggio dall’inverno alla primavera, un evento che affonda le sue origini in antichi riti pagani e tradizioni agricole. In passato, i contadini romagnoli accendevano i falò per bruciare i residui delle potature e preparare i campi alla nuova stagione, augurandosi un raccolto abbondante. Nel corso dei secoli, la festa si è legata alla figura di San Giuseppe, patrono dei falegnami e degli artigiani, e oggi mantiene anche un forte significato religioso e familiare.

- Lido San Giuliano (Libeccio), San Giuliano Mare – Rimini

Fogheraccia per i bambini

In occasione della festa di San Giuseppe il Lido San Giuliano propone una fogheraccia sulla spiaggia per i bambini, il tradizionale falò, simbolo della fine di un inverno freddo e dell’arrivo della primavera. Durante il pomeriggio sarà possibile deliziarsi con bomboloni, cioccolata calda e vin brulè a pagamento. In caso di mal tempo l’evento è rimandato a lunedì 24 febbraio. Orario: accensione alle ore 16.

- Bagno 33, via Dati - Rimini Viserba

Viserba s’incendia

In occasione della festa di San Giuseppe e di tutti i papà, il comitato turistico di Viserba propone una fogheraccia sulla spiaggia, tradizionale falò, simbolo della fine di un inverno freddo e dell’arrivo della primavera. Uno spettacolo soprattutto per i bambini, che si divertono di fronte al fuoco in cui vengono “bruciati” gli ultimi momenti dell’inverno passato. Per l’occasione Viserba si anima con musica e stand gastronomici. In caso di maltempo, l’evento è rimandato a lunedì 24 marzo.

Orario: dalle ore 19. Accensione della fogheraccia alle ore 20. Ingresso libero

- Lavatoio, via Apollonia, 8 - Torre Pedrera Rimini

La Fugaraza

In occasione della festa di San Giuseppe, il comitato turistico di Torre Pedrera propone una fogheraccia all’area del lavatoio. Un’occasione per riunirsi intorno al tradizionale falò e prendere parte a un momento di condivisione e festa.

Orario: apertura stand gastronomici: alle 19. Accensione della fogheraccia: alle ore 20

Ingresso libero

- via Bruschi, Viserbella Rimini

Fogheraccia alle Serre

Il Comitato Turistico di Viserbella, in occasione della festa di San Giuseppe e di tutti i papà, propone la fogheraccia alle serre, un tradizionale falò per salutare l’inverno passato e festeggiare l’arrivo della primavera. Uno spettacolo soprattutto per i bambini, che si divertono di fronte al fuoco in cui vengono “bruciati” gli ultimi momenti dell’inverno passato. Una serata all’insegna della musica e del divertimento durante la quale sarà possibile anche cenare in compagnia.

In caso di maltempo l’evento è rimandato a lunedì 24 marzo.

Ore 20 Ingresso libero.