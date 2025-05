Salvarsi da una truffa così articolata e pensata nei minimi dettagli sarebbe stato difficile per chiunque. Addirittura la vittima, prima di cedere, si sarebbe recato personalmente alla propria banca, in Questura a Rimini e infine alla Polizia postale di Ravenna, non riuscendo ugualmente a sottrarsi al raggiro. A cadere nella rete di quelli che sembrano componenti di un gruppo organizzato dedito alle truffe informatiche, un imprenditore di 59 anni titolare di un’azienda a San Marino.

L’invio del denaro

Sul suo cellulare, una mattina dello scorso gennaio arriva in entrata una telefonata con mittente Atm del Banco di Sardegna. Quindi non una chiamata anonima che potesse insospettire, bensì una telefonata con un numero in chiaro e un nome riconoscibile. Poiché in passato era già stato contattato dalla stessa utenza per questioni di lavoro, l’imprenditore aveva risposto alla chiamata. All’altro capo del telefono c’era una voce maschile che si era qualificata con nome e cognome dicendosi operatore della Bper Banca, il quale aveva quindi chiesto all’imprenditore sammarinese in mattinata se avesse effettuato un bonifico di 49.900 euro. “Non ho effettuato alcun bonifico”, aveva quindi risposto il sammarinese. Fingendo di dover effettuare dei controlli contabili, il finto dipendente bancario aveva quindi detto che si sarebbe fatto risentire. E in effetti dopo qualche minuto aveva richiamato dicendo che il conto corrente della società sammarinese era stato violato e che qualcuno stava effettuando dei bonifici a suo conto.

L’ennesima bugia

A quel punto, il finto operatore gli suggeriva la strategia per salvarsi dalla truffa; il 59enne si sarebbe dovuto recare alla sua banca di Rimini ed effettuare un bonifico per bloccare quello dei truffatori. La somma sarebbe stata sempre quella di 49.900 euro, ma che sarebbe andata sul conto corrente di un notaio il quale poi gliela avrebbe restituita da un altro conto corrente.

In questura

Un giro stranissimo che aveva iniziato ad insospettire il sammarinese. A quel punto il finto operatore bancario aveva insistito dicendo al 59enne che l’avrebbe fatto chiamare dalla Polizia postale. Riagganciato, il sammarinese era effettivamente stato chiamato dal numero di centralino della Questura di Rimini - o meglio così aveva creduto leggendo il numero sul display del cellulare -. Un sedicente poliziotto quindi l’aveva informato che c’era un’indagine in corso e che avrebbe dovuto fare il bonifico per bloccare i truffatori.

Fino a Ravenna