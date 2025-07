Ha visto svanire nel nulla 5mila euro il pensionato riminese che aveva appena ottenuto un prestito dall’Inps ma, rispondendo a una finta comunicazione dell’Istituto, se li è visti razziare in un clic. Un episodio drammatico che, tuttavia, costituisce solo la punta dell’iceberg visto che sono in aumento le truffe online che usano il nome dell’Inps per trafugare dati personali e finanziari.

