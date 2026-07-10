Rimini. Finge il furto di una moto e la nasconde per incassare l’indennizzo: condannato

Frode assicurativa, falso e riciclaggio: sono queste le accuse che hanno travolto un meccanico e costruttore di moto da corsa.
Si è concluso con una condanna a un anno e dieci mesi di reclusione il procedimento in rito abbreviato a carico di un professionista del settore motociclistico.
L’imputato, legale rappresentante, inoltre, di un’associazione sportiva dilettantistica, è finito davanti al gup del Tribunale di Rimini per rispondere di una vicenda che intreccia la simulazione di un furto di grossa cilindrata e l’utilizzo di un telaio di presunta provenienza illecita.