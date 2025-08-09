Rimini, finanziamento da 61 milioni per Galvanina

Il nuovo finanziamento prevede benefici legati al raggiungimento di specifici obiettivi Esg, in linea con l’impegno di Galvanina verso la sostenibilità ambientale e sociale. «Negli ultimi anni abbiamo affrontato diverse sfide, dalle conseguenze della pandemia alle pressioni inflazionistiche, dai dazi internazionali alle fluttuazioni dei cambi - commenta Gianluca Privitera, Ceo di Galvanina dal 2023 -. Nonostante ciò, l’azienda ha continuato a crescere fino a quasi raddoppiare il fatturato rispetto al 2019, rafforzando il proprio ruolo nel segmento premium delle bevande e consolidando relazioni solide e durature con i principali retailer internazionali. La fiducia di primarie istituzioni finanziarie, che hanno scelto di sostenere il nostro piano, conferma la validità del nostro modello di business e, più in generale, del Made in Italy permettendoci di cogliere le opportunità di un mercato globale in rapida evoluzione».