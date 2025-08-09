Rimini, finanziamento da 61 milioni per Galvanina

RIMINI. Galvanina Spa, storica realtà riminese acquisita nel 2019 dal colosso americano Riverside e specializzata nella produzione di acque minerali e bibite premium con una forte vocazione all’export, ha perfezionato un finanziamento da oltre 61 milioni di euro, con Garanzia Growth di Sace, grazie ad un pool di primari istituti di credito composto da UniCredit, Banco Bpm e Bper, Solution Bank e Gruppo Azimut. L’operazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo dell’azienda, fornendo la flessibilità necessaria per sostenere il programma di investimenti del Piano Industriale 2025-2029. Il Gruppo intende così accelerare la propria espansione internazionale, rafforzando la presenza in Nord America ed Europa, e continuare a investire in sostenibilità, innovazione di prodotto e progetti industriali orientati all’efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale. Grazie a questa operazione, Galvanina consolida infatti la propria posizione come primario produttore italiano nel segmento premium e di alta qualità nell’industria del beverage, dimostrando la fiducia del sistema bancario nazionale e dei propri azionisti nella capacità dell’azienda di crescere in maniera solida, responsabile e sostenibile.

Fatturato raddoppiato dal 2019

Il nuovo finanziamento prevede benefici legati al raggiungimento di specifici obiettivi Esg, in linea con l’impegno di Galvanina verso la sostenibilità ambientale e sociale. «Negli ultimi anni abbiamo affrontato diverse sfide, dalle conseguenze della pandemia alle pressioni inflazionistiche, dai dazi internazionali alle fluttuazioni dei cambi - commenta Gianluca Privitera, Ceo di Galvanina dal 2023 -. Nonostante ciò, l’azienda ha continuato a crescere fino a quasi raddoppiare il fatturato rispetto al 2019, rafforzando il proprio ruolo nel segmento premium delle bevande e consolidando relazioni solide e durature con i principali retailer internazionali. La fiducia di primarie istituzioni finanziarie, che hanno scelto di sostenere il nostro piano, conferma la validità del nostro modello di business e, più in generale, del Made in Italy permettendoci di cogliere le opportunità di un mercato globale in rapida evoluzione».

Il sostegno di azionisti e partner