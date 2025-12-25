Rimini, film, brindisi e panettone al Cinema Fulgor

L’atmosfera natalizia arriva anche al Cinema Fulgor. Dal 26 al 29 dicembre, alle 11, la sala Federico ospiterà le mattinate speciali con la proiezione de “La Grazia” di Paolo Sorrentino. Domenica 28 torna “Colazione e film”: alle 10 quindi colazione, seguita dalle proiezioni a partire dalle 10.30. In programma: “Voglia di ricominciare” di Michael Caton-Jones e “Taxi Driver” di Martin Scorsese. Mercoledì 31 dicembre il pubblico potrà accogliere il nuovo anno immerso nel fascino del grande cinema. La serata prevede alle 21.45 la proiezione dei film in programmazione nelle sale, per arrivare al brindisi di mezzanotte con panettone, frutta e prosecco. A mezzanotte e mezza due proiezioni a scelta: “La Grazia” di Paolo Sorrentino e una proiezione a sorpresa.