Rimini. Fiere, Ieg inizia il 2025 con “ottimi risultati”. Ricavi oltre i 102 milioni di euro

I primi tre mesi del 2025 di Ieg, gruppo fieristico nato dalla fusione degli expo di Rimini e Vicenza, brillano per “ottimi risultati” che “segnano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita” tracciato dal piano strategico. Percorso sostenuto “dal contributo delle nuove acquisizioni”.

L’ad di Ieg, Corrado Arturo Peraboni, inquadra così i dati che arrivano sul primo trimestre. Ovvero, ricavi a 102,8 milioni (+15,7% rispetto al primo trimestre 2024, cioè +14 milioni) adjusted Ebitda a 38,2 milioni (+11,2), adjusted Ebit a 33,3 milioni (+10,9%); posizione finanziaria netta monetaria a 16,5 milioni in aumento di tre rispetto ai 13,5 milioni al 31 dicembre 2024. L’inizio del 2025 ha segnato una accelerazione dello sviluppo del portafoglio prodotti con acquisizioni nel segmento fieristico in Brasile con “Fenagra”, Fiera internazionale dell’agroindustria e nutrizione animale, “in un’area geografica ad alto potenziale di sviluppo”, e con il lancio della prima edizione in Arabia Saudita di un evento nel settore Wellness il ‘Riyadh Muscle’, “geo-clonazione di un evento proprietario negli Emirati Arabi”, elenca e ricorda il manager. Parallelamente lo sviluppo della divisione servizi è stato potenziato completando l’acquisizione di “Immaginazione” (servizi di grafica ed allestimento per gli eventi congressuali) che “consente di integrare verticalmente e completare la nostra offerta”, spiega Corrado Arturo Peraboni.

Tornando a ‘giocare in casa’, il primo trimestre 2025 conferma “ancora una volta la solidità degli eventi di punta del portafoglio, tra cui ‘Sigep’, ‘Vicenzaoro e ‘Key’, il cui sviluppo ha contribuito a conseguire nel primo trimestre dell’anno una crescita del fatturato di oltre il 15%”, afferma l’ad. Avanti secondo la tabella di marcia anche gli investimenti sui quartieri fieristici per “sostenere ulteriormente la crescita dei prossimi anni”. La crescita dei primi tre mesi “continua ad essere trainata dallo sviluppo dei flagship event in portafoglio nella linea di business eventi organizzati per circa 11,1 milioni di euro, nonché dalla divisione congressuale che contribuisce alla crescita del fatturato per 2,6 milioni”, si specifica da Ieg. Il primo trimestre beneficia inoltre delle acquisizioni per circa 1,1 milioni di euro, mentre l’anticipazione di alcuni eventi in calendario contribuisce al fatturato del primo trimestre per 2,1 milioni.

Ieg chiude quindi il trimestre con un utile a 21,5 milioni, rispetto ai 23,3 milioni del 31 marzo 2024. I ricavi degli eventi organizzati, che rappresentano il 73% del fatturato al 31 marzo, sono stati pari a 74,9 milioni, +10,1 milioni sullo stesso periodo dell’esercizio precedente (7,8 milioni arrivamo da eventi core del portafoglio quali “Sigep World” e “Key - The Energy Transition Expo”, ma anche il lancio di “Riyadh Muscle”). Gli eventi ospitati hanno registrato ricavi per 400.000 euro sostanzialmente stabili rispetto a quanto consuntivato alla chiusura del primo trimestre 2024; gli eventi congressuali hanno consuntivato nelle due sedi di Rimini e Vicenza ricavi per 5,5 milioni, in crescita di 2,6 milioni di euro (+87,7% rispetto ai 2,9 milioni del 31 marzo 2024). “In questo segmento il mix ha visto un incremento degli eventi corporate rispetto agli associativi, con un incremento della partecipazione media di oltre il 60%, nonché il raddoppio delle durate medie degli eventi”, si spiega da Ieg. I ricavi al 31 marzo dai servizi correlati ammontano a 20,8 milioni. I costi operativi a fine marzo erano di 51,3 milioni (43,9 milioni di al 31 marzo 2024) con un’incidenza sul fatturato sostanzialmente stabile al 49,8% (49,4% al 31 marzo 2024). Il costo del lavoro a 13,4 milioni (+2,7 milioni) con incidenza sul fatturato al 13%.