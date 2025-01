Rimini, Fiera: nel 2024 Ieg cresce in Borsa oltre il 100%

Nel 2024 il valore delle azioni di Italian exibition group, società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza quotata nelle Small Cap della Borsa di Milano, cresce del 111,7%. Piazzando la partecipata del Comune di Rimini “tra le migliori performance dell’anno”, esulta il sindaco Jamil Sadegholvaad. Ieg, argomenta il primo cittadino, è dunque “protagonista di una delle migliori performance finanziarie nell’anno appena trascorso”, passando dai 3,1 euro ad azione dell’1 gennaio 2024 ai 6,52 euro della chiusura al 31 dicembre. “In 365 giorni il valore è raddoppiato, con una crescita che continua anche nei primi giorni del neonato 2025”. Ieri il valore azionario si è attestato infatti a 7,33 euro. Mentre nel 2020, in era Covid, ricorda Sadegholvaad, era sceso a 1,54 euro.

Il riscontro borsistico, prosegue, non riguarda solamente i circoli finanziari, “comunque indispensabili per alimentare la crescita e i piani di sviluppo della struttura”. Il valore di Ieg è “solido, reale, misurabile concretamente perchè genera ricchezza, occupazione e nuove direttrici di crescita”. Anche grazie al processo di internazionalizzazione in corso, tra Asia e America. Il piano di sviluppo, continua il sindaco, porterà a Rimini nel giro di tre anni alla realizzazione della nuova maxi arena e al potenziamento dei padiglioni. Insomma, conclude, la fiera “nel tempo, ha davvero modificato in profondità, e in meglio, il nostro tessuto economico e sociale”.