Rimini, fiamme in un seminterrato di via Dardanelli: paura ma nessun ferito FOTOGALLERY

Fiamme nella serata di ieri a Rimini, dove poco dopo le 22 si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento seminterrato situato al civico 10 di via Dardanelli. Fortunatamente in quel momento all’interno dell’abitazione non si trovava nessuno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: i pompieri sono infatti riusciti a circoscrivere e domare rapidamente il rogo, impedendo alle fiamme di propagarsi al resto della palazzina e limitando così i danni alla sola struttura seminterrata. Sono ora in corso i rilievi per determinare le cause che hanno dato origine alle fiamme. (fotogallery Manuel Migliorini)