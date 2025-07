Fiamme in un ex hotel. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in Fano 8. La struttura è occupata da lavoratori stranieri. I vigili del fuoco sono entrati a incendio in atto evacuando le numerose persone che si trovavano al primo e secondo piano. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.