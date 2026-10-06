Rimini, Festival delle Giovani Generazioni 2026: il programma

L’evento è la prima tappa di un progetto triennale che accompagnerà la città fino al 2028 e che prevede, nel corso dell’anno, momenti di coinvolgimento e formazione. L’impostazione è chiara: un’iniziativa costruita per i giovani insieme ai giovani, che ne sono protagonisti e non semplici destinatari. Il Festival è realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021-2027. A curarne l’organizzazione è l’agenzia agenzia Pirene Srl, attiva dal 1999 nelle pubbliche relazioni, negli eventi e nella comunicazione.

Meno due giorni all’apertura del Festival delle Giovani Generazioni: giovedì 8 ottobre Rimini darà il via a tre giornate pensate per l a Gen Z, tra idee, creatività, incontri e occasioni concrete per il futuro. Piazza Malatesta ospiterà il Villaggio dei Giovani, uno spazio aperto dove ragazze e ragazzi potranno confrontarsi, mettersi alla prova e far arrivare le proprie proposte a chi amministra il territorio.

Il Villaggio sarà organizzato in cinque aree tematiche. PLAY propone giochi e sfide, CREATE è dedicata all’espressione artistica, SHARE ospita una redazione di giovani che racconterà il Festival in presa diretta, MEET permette di conoscere associazioni e realtà del territorio, mentre LIVE accoglie talk, confronti e performance. Tra laboratori, workshop, desk informativi e momenti di intrattenimento, il filo conduttore resterà quello di orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Sabato 10, in chiusura, verranno raccolte le proposte elaborate dai ragazzi e consegnate a Comune e Regione.

Ad aprire il Festival, giovedì 8 ottobre alle 9.30 al Teatro degli Atti, sarà l’ultimo appuntamento di YOUZ 5, il percorso regionale che da novembre 2025 a maggio 2026 ha toccato 24 tappe e ascoltato bisogni, idee e aspirazioni di oltre mille giovani emiliano-romagnoli. Gli AmbassadorZ presenteranno i risultati e porteranno al presidente della Regione Michele de Pascale il Manifesto YOUZ 5, con l’intento di tradurre l’ascolto in politiche pubbliche. Nel pomeriggio un laboratorio per gli studenti delle scuole superiori, chiamate a esplorare il Manifesto e a farne una sorta di cassetta degli attrezzi per intervenire nei contesti in cui vivono e un seminario promosso dalla Regione Emilia Romagna sull’educativa di strada. Venerdì 9 ottobre, in Sala Ressi al Teatro Galli, il convegno sui Protocolli NEET approfondirà strumenti, pratiche e dati per rafforzare il lavoro di rete a favore dei giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi formativi.

Il Festival nasce per offrire a ragazze e ragazzi un luogo in cui incontrarsi, sperimentare, acquisire competenze e farsi ascoltare, perché orientamento, formazione, creatività e partecipazione sono aspetti diversi di uno stesso percorso di crescita. Il finanziamento triennale conferma la centralità delle politiche giovanili nell’agenda della Regione.

Anche le serate avranno ospiti familiari al pubblico più giovane. Giovedì 8 gli youtuber e content creator IPantellas dialogheranno con il comico Pinuccio. Venerdì 9 le cantautrici Federica Abbate e Antonia converseranno di musica. Sabato 10 sarà ancora la musica a fare da protagonista, con Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, e la cantante Michelle Cavallaro.