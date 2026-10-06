Rimini, Festival delle Giovani Generazioni 2026: il programma

Meno due giorni all’apertura del Festival delle Giovani Generazioni: giovedì 8 ottobre Rimini darà il via a tre giornate pensate per la Gen Z, tra idee, creatività, incontri e occasioni concrete per il futuro. Piazza Malatesta ospiterà il Villaggio dei Giovani, uno spazio aperto dove ragazze e ragazzi potranno confrontarsi, mettersi alla prova e far arrivare le proprie proposte a chi amministra il territorio.
L’evento è la prima tappa di un progetto triennale che accompagnerà la città fino al 2028 e che prevede, nel corso dell’anno, momenti di coinvolgimento e formazione. L’impostazione è chiara: un’iniziativa costruita per i giovani insieme ai giovani, che ne sono protagonisti e non semplici destinatari. Il Festival è realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021-2027. A curarne l’organizzazione è l’agenzia agenzia Pirene Srl, attiva dal 1999 nelle pubbliche relazioni, negli eventi e nella comunicazione.