Rimini, festeggia il compleanno del suo cane regalando quintali di cibo al canile

Chilogrammi e chilogrammi tra crocchette e cibo in scatola per soddisfare l’appetito degli amici a quattro zampe. E’ il dono arrivato al canile comunale di Rimini Stefano Cerni dal titolare del Bar Ferrari Marco Latini, che pochi giorni fa ha consegnato quattro sacchi da 18 chilogrammi e decine di barattoli di cibo per cani alla struttura di San Salvatore raccolti grazie al contributo di un gruppo di cittadini accomunati dall’amore per gli animali.

Questo piccolo grande gesto di generosità è il risultato di una iniziativa particolare, che ha chiamato a raccolta diversi proprietari di cani che vivono e frequentano la zona di piazza Ferrari. Il pretesto è stato il compleanno del cane di Latini, Switch, festeggiato con una sorta di sfilata che ha visto protagonisti i cani della zona: un’occasione per i residenti e per chi frequenta la piazza di conoscersi, fare comunità e al tempo stesso sostenere concretamente il canile della città raccogliendo cibo e altro.

Un aiuto importante soprattutto in un periodo intenso per il canile come quello estivo. Ad oggi sono 66 i cani ospitati al canile, 27 quelli affidati a partire da gennaio di quest’anno. In questi primi sette mesi sono transitati

“Sono diverse le persone che si prendono a cuore il destino degli ospiti del canile e che decidono di fare piccole donazioni concrete. E’ però bene sapere cosa si può regalare, sia perché vigono delle normative da rispettare sia per andare incontro alle reali esigenze della struttura. Per questo motivo il canile ha pensato ad una lista desideri su Amazon dove è possibile scegliere oggetti utili per gli animali ospitati. Un modo semplice e immediato per essere vicini ad una realtà importante della nostra città anche quando per i più svariati motivi non si può adottare un animale”.