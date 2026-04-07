Rimini festeggia i numeri di Pasqua: “Siamo andati oltre le previsioni”

Rimini sorride dopo il week-end di Pasqua. “Il primo grande banco di prova - dichiara il Comune in una nota - della stagione turistica 2026 ha promosso Rimini a pieni voti. Il weekend pasquale ha consegnato alla città numeri straordinari: migliaia di visitatori arrivati da tutta Italia e dall’estero, le spiagge letteralmente prese d’assalto, oltre 450 hotel aperti con un tasso di occupazione del 75%, tremila ingressi nei musei, visite guidate tutte esaurite e i parchi tematici ripartiti con grande entusiasmo. Le previsioni meteorologiche favorevoli hanno spinto una crescita significativa delle prenotazioni last minute, confermando Rimini come una delle mete balneari e culturali più ambite d’Italia”.

A raccontare l’atmosfera vissuta in questi giorni è Gabriele Pagliarani, titolare del Bagno 26, voce storica della riviera: “In 39 anni di attività sulla spiaggia non mi era mai capitata una Pasqua così bella e piena di gente. Doppio turno al ristorante, 100 ombrelloni e 200 lettini aperti per i primi ospiti, 60 per cento di presenze dal nord Italia e tanti stranieri”. Sulla stessa lunghezza d’onda Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud: “Spiagge tutte aperte e operative, così come i ristobar. Tutto preso d’assalto: lungomare strapieno di turisti, pic nic in riva al mare, ristoranti in spiaggia sold out. Grazie al bel tempo e ai tanti eventi, anche i locali hanno inaugurato la stagione nel migliore dei modi”.

“I numeri e la cartolina di questo weekend pasquale parlano chiaro - commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - il bilancio di questi giorni è andato oltre le previsioni, con risultati che superano le aspettative e segnano un incremento rispetto allo scorso anno, nonostante la Pasqua caduta “alta”. Sul fronte dell’occupazione alberghiera, i dati dell’osservatorio HBenchmark indicano un 75% di occupazione per il weekend. Rimini si conferma un punto di riferimento delle vacanze pasquali, con anche l’arrivo della componente straniera grazie ai 28 voli transitati all’aeroporto di Miramare nei 3 giorni. La stagione è partita nel migliore dei modi. E Rimini è pronta”.