Rimini. Feste faraoniche per i 18 anni: “Si spende più che ai matrimoni”

Scritte irriverenti sulle torte, cambio d’abito per danzare senza intralci e fuochi d’artificio. Così i giovani riminesi festeggiano l’ingresso nella maggiore età. Scelte degne dei fiori d’arancio più che di un compleanno ma che sono anche un osservatorio privilegiato per capire, a colpi di selfie, cosa amano i ragazzi d’oggi.

Abiti da favola

Che l’abbigliamento sia la direttiva stilistica per eccellenza è un trend confermato da “Serafini uomo” che cura l’abbigliamento del festeggiato e del suo papà. A prevalere rispetto al passato, come spiegano, «sono i colori chiari o un solo tono cromatico». Non mancano inoltre la cura per gli accessori «dai papillon alle bretelle con la scarpa sportiva a smorzare l’eleganza classica» ma anche quel tocco di nonchalance «che lascia la camicia aperta». Nessun dubbio, infine, sulla richiesta più curiosa. «Una giacca fatta di paillettes nere - segnalano dal negozio - che ha richiesto una settimana di lavoro». Quanto ai prezzi, non superano i mille euro. Grandi manovre, anzi super, se a spegnere le candeline è una ragazza. La tendenza, come spiegano da “Le spose di Giulia”, «è scegliere un abito lungo e importante, meglio se costellato da glitter». Con un’attenzione massima per gli accessori, dalle scarpe in poi. Un giorno ritenuto così importante che qualcuna «investe più di quanto farebbe per un matrimonio mentre il tetto di spesa massimo si aggira sui mille euro». Una curiosità? Il biglietto d’invito prevede spesso un dress code particolare, «ovvero un’indicazione dove si chiede di non vestirsi dello stesso colore della festeggiata, con l’unica eccezione della sua mamma».

Decorazioni a go go

Il tocco finale viene dagli allestimenti, come confermano da “Magie di festa”. A far la parte del leone, notano, sono «gli archi di palloncini oltre alla cosiddetta scatola dei desideri che si apre facendo fuoriuscire fumo e regali». Va forte anche proiettare i video dei figli con immagini di quand’erano piccoli. E impazzano «fasce da miss, coroncine, gadget e bomboniere». I colori più amati? «Senz’altro l’oro e il nero».