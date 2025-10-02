Rimini, “Festa diocesana della famiglia”: il programma di domenica 5 ottobre

Ore 15.30. Ritrovo nel giardino tra l’Istituto e il teatro. Benvenuto a cura dei coordinatori dell’Ufficio per la Pastorale Familiare. A tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio a tema, colorato secondo i 4 gruppi di attività. È previsto anche un adesivo con il nome, per facilitare l’incontro tra le famiglie. Lancio del tema 2025 in teatro con video trailer, a cura dell’esperto di cinema del settimanale “ilPonte” Paolo Pagliarani.Ore 16. Inizio attività in gruppi Le famiglie si alterneranno in quattro momenti esperienziali: giochi a tema (in palestra): attività cooperative per adulti e bambini, come puzzle e piramidi di bicchieri; laboratorio creativo: decorazione di un vaso e piantumazione di un bulbo, simbolo della crescita familiare; testimonianza (in teatro): la figura di Maria Novella Ravaglia in Scardovi, esempio di fede e dedizione; condivisione: spazi per il dialogo e la conoscenza reciproca.Ore 18. Celebrazione Eucaristica. Presieduta dal Vescovo Nicolò, sarà un momento intenso e comunitario, con gesti e preghiere legati al tema della famiglia. Le coppie potranno ricevere la Comunione insieme.Ore 19. Dibattito partecipato coordinato da Simona Mulazzani (direttore IcaroTV): “Quali sono i punti forti della tua famiglia?”. Interviste tra i presenti, per riflettere e valorizzare le risorse familiari.Ore 19.30. Cena condivisa “a portarella” (ognuno porta qualcosa), in un clima semplice e conviviale.Ore 20.30. Saluto conclusivo del Vescovo NicolòL’invito è aperto a tutti: famiglie con bambini, sposi, fidanzati, nonni, vedovi e vedove, educatori, catechisti, conviventi e chiunque abbia a cuore il valore della famiglia. È garantito un Servizio babysitter gratuito durante le attività.