Rimini, “Festa diocesana della famiglia”: il programma di domenica 5 ottobre

“Abbiamo pensato questa giornata come un’occasione per ritrovarsi, ascoltarsi e riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni famiglia, in tutte le sue forme” – dichiara l’équipe dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare.

Domenica 5 ottobre a Rimini si celebra la “Festa diocesana della famiglia”. Un appuntamento per “riflettere insieme, condividere gioie e sfide, e riscoprire la bellezza della fede vissuta in famiglia nel quotidiano, tra relazioni, fatica, perdono e speranza”. L’edizione 2025 della Festa porta con sé tante novità, a partire dalla nuova sede: i l Seminario Vescovile “Don Oreste Benzi” (via Covignano 259, Rimini), una cornice accogliente, immersa nel verde e dotata di ampi spazi e comodo parcheggio. Ma la vera novità è nel format: un pomeriggio familiare, dinamico e partecipativo, pensato per favorire la conoscenza reciproca, la condivisione, e il confronto in piccoli gruppi, con attività e laboratori per tutte le età.

Ore 15.30. Ritrovo nel giardino tra l’Istituto e il teatro. Benvenuto a cura dei coordinatori dell’Ufficio per la Pastorale Familiare. A tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio a tema, colorato secondo i 4 gruppi di attività. È previsto anche un adesivo con il nome, per facilitare l’incontro tra le famiglie. Lancio del tema 2025 in teatro con video trailer, a cura dell’esperto di cinema del settimanale “ilPonte” Paolo Pagliarani.

Ore 16. Inizio attività in gruppi Le famiglie si alterneranno in quattro momenti esperienziali: giochi a tema (in palestra): attività cooperative per adulti e bambini, come puzzle e piramidi di bicchieri; laboratorio creativo: decorazione di un vaso e piantumazione di un bulbo, simbolo della crescita familiare; testimonianza (in teatro): la figura di Maria Novella Ravaglia in Scardovi, esempio di fede e dedizione; condivisione: spazi per il dialogo e la conoscenza reciproca.

Ore 18. Celebrazione Eucaristica. Presieduta dal Vescovo Nicolò, sarà un momento intenso e comunitario, con gesti e preghiere legati al tema della famiglia. Le coppie potranno ricevere la Comunione insieme.

Ore 19. Dibattito partecipato coordinato da Simona Mulazzani (direttore IcaroTV): “Quali sono i punti forti della tua famiglia?”. Interviste tra i presenti, per riflettere e valorizzare le risorse familiari.

Ore 19.30. Cena condivisa “a portarella” (ognuno porta qualcosa), in un clima semplice e conviviale.

Ore 20.30. Saluto conclusivo del Vescovo Nicolò

L’invito è aperto a tutti: famiglie con bambini, sposi, fidanzati, nonni, vedovi e vedove, educatori, catechisti, conviventi e chiunque abbia a cuore il valore della famiglia.

È garantito un Servizio babysitter gratuito durante le attività.