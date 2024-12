Rimini, festa di San Nicola: esposizione solenne della reliquia del santo venerdì 6 dicembre

Venerdì 6 dicembre si celebra San Nicola, co-patrono della città di Rimini. Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, in vista dell’Anno Giubilare 2025, per la prima volta nella storia della città ha proposto l’esposizione solenne della reliquia di San Nicola (l’omero custodito a Rimini) in Basilica Cattedrale, per la venerazione di tutti, nella cappella di Sant’Agostino (la terza a sinistra), insieme ad una nuova icona dipinta da don Gioacchino Vaccarini, della comunità di MonteTauro e Delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.