Rimini, Festa del Borgo Sant’Andrea: il programma dall’11 al 14 ottobre

È in arrivo a Rimini la Festa del Borgo Sant’Andrea, che dall’11 al 14 ottobre 2025 propone spettacoli, mercatini, incontri culturali, stand gastronomici, proiezioni, eventi per bambini, iniziative di solidarietà...
Un atteso appuntamento giunto alla 13esima edizione, organizzato dalle Acli di Rimini in collaborazione con la Parrocchia San Gaudenzo, il patrocinio di Provincia e Regione, e il sostegno del Comune di Rimini e di alcuni sponsor. E proprio la chiesa dedicata al patrono della città (situata in piazza Mazzini, alle spalle della Porta Montanara) è il punto da cui si dipana il piccolo reticolo di strade lungo cui si sviluppa la festa. Via Saffi, via Covignano, via delle Fosse, via Melozzo da Forlì per quattro giorni diventano un grande palcoscenico diffuso, animato da concerti, spettacoli, mercatini, installazioni artistiche e momenti di riflessione.
L’edizione 2025 sceglie come filo conduttore “Le Radici del Borgo. Tra Natura e Storia”, un invito a tornare alle origini, a riscoprire la bellezza del paesaggio urbano e il suo intreccio con la memoria collettiva, senza dimenticare la contemporaneità.