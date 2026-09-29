Rimini, Festa del Borgo Sant’Andrea 2026: il programma

È in arrivo a Rimini la Festa del Borgo Sant’Andrea, che dal 9 all’11 ottobre 2026 propone spettacoli, mercatini, incontri culturali, stand gastronomici, proiezioni, eventi per bambini, iniziative di solidarietà...
Un atteso appuntamento giunto alla 14esima edizione, che si svolge nel borgo appena fuori dalle mura. La chiesa di San Gaudenzo (situata in piazza Mazzini, alle spalle della Porta Montanara) è il punto da cui si dipana il piccolo reticolo di strade lungo cui si sviluppa la festa: via Saffi, via Covignano, via delle Fosse, via Melozzo da Forlì e strade limitrofe.
L’edizione 2026 sceglie come filo conduttore “Dalla Marina al Borgo Sant’Andrea: memorie e identità riminese”, oltrepassando i confini del centro storico per arrivare al mare, perché Rimini è da sempre città plurale, con una ricca e antica storia che si sviluppa nel corso dei secoli tra la terraferma e il mare Adriatico.
Plurale e variegato è anche il programma della Festa che unisce momenti diversi per soddisfare i gusti di residenti, cittadini e turisti.