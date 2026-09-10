Rimini, Festa de Borg 2026: i biglietti vincenti della lotteria

Straordinario riscontro di pubblico per la Grande Lotteria della XXIII Festa de Borg, una lotteria da record sia per il montepremi in palio, ben 30.400 euro, sia per il numero di biglietti venduti che, all’atto dell’estrazione di lunedì scorso 7 settembre al Cinema Tiberio, si sono attestati in 14.800 tagliandi, uno dei migliori risultati storici per la Festa de Borg.

Qui di seguito i biglietti vincenti:

G 1083 - Autovettura OMODA 5 PURE 1.6 147 CV - Ruggeri, Concessionaria Omoda

B 0436 - Scooter Elettrico 50cc Fantic Issimo City L1 - Car Bike Service

G 0268 - Bicicletta Elettrica donna 28 pollici F/D 250W - Crobran Bike

G 1597 - Piumone matrimoniale componibile +me

R 1971 - Tanta birra quanto pesi - Birra Spiess

G 2628 - Parure (collana + orecchini) - Oreficeria Urbinati

O 0562 - Due mesi al mare full experience (mag/giu 27) - Bagno Tiki 26

B 2918 - Orologio Seiko Kinetic (vintage) - Orologeria e riparazioni Clock.Zero

R 1173 - Buono Vacanza - La Mochila Viaggi - Alymar Sas

R 4481 - Televisione 55” TLC smart - Chiari Expert

R 1191 - Occhiale Yves Saint Laurent modello SL 157 - Ottica del Borgo

G 0442 - Maglia Ma-ni 100% Lana Merinos su misura - Ma-nifattura

B 4148 - Buono Spesa - Azienda Agricola SC di Scarpellini Cesarino

G 0291 - Buono Spesa - Cartoleria/Tabaccheria Non solo fumo di Rimini

B 4603 - Buono Spesa - Ferramenta del Borgo

B 0212 - Cesto Prodotti Alimentari - Panificio Giorgio Fellini

B 0147 - Casco LS DemiJet MPH - Argilli Moto

B 0591 - Carnet 10 biglietti Cinema Tiberio