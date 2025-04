Rimini, festa con musica e gastronomia per l’arrivo dei voli da Basilea e Londra GALLERY

RIMINI. Note felliniane, sapori tipici romagnoli e anche moscone di salvataggio: così ieri sera all’Aeroporto Internazionale Federico Fellini sono stati accolti i 173 passeggeri del volo inaugurale Easyjet EZS1127 proveniente da Basilea e nel pomeriggio i passeggeri del volo EZY8377 Easyjet da Londra Gatwick.

A salutare ieri sera i turisti appena scesi dal velivolo, l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni e il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad assieme al direttore operativo dell’Aeroporto Fellini, Enzo Salvatore Arena, che hanno posato per una foto assieme a Matteo Pavesi (Airport Development EasyJet), Nicholas Godfrain (Ground Ops RMI EasyJet) e Marco Annaloro (Ground Ops BSL - EasyJet).

Dopo il ritiro bagagli, i passeggeri, salutati dalle note della Banda Giovanile Città di Rimini, hanno potuto assaporare i prodotti tipici romagnoli, accompagnati da vini locali, preparati per l’occasione da “Piacere Spiaggia Rimini”. A testimoniare l’identità balneare di Rimini, un moscone di salvataggio, posto nell’area “Arrivi” dello scalo riminese. Non sono mancati i gadget di benvenuto: una guida in inglese della Città di Rimini e le cartoline del Progetto di city branding “Ciao Rimini Ciao” di Alessandro Malossi, appena inaugurato.

Stessa accoglienza nel pomeriggio ai passeggeri del primo volo stagionale Easyjet proveniente da London Gatwick, atterrato al “Fellini” alle 15.40 e accolto dal tradizionale “battesimo del volo” dei vigili del fuoco aeroportuali.

Da ieri (16 aprile) i collegamenti Rimini - Basilea e Rimini - Londra Gatwick di Easyjet sono operativi con due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica (www.easyjet.com).

«E’ stato bello vedere sui volti dei passeggeri all’arrivo lo stupore per l’accoglienza che abbiamo riservato loro -sottolinea Frisoni- fatta degli elementi che ci rendono una delle mete più ospitali d’Europa: calore, spontaneità, buon cibo e musica. I collegamenti Easyjet sono un importante pedina nel nostro costante impegno per l’internazionalizzazione dell’offerta di vacanza dell’Emilia-Romagna, e auspichiamo che tanti svizzeri e inglesi ne approfittino, per venire a scoprire la nostra Riviera e il suo splendido entroterra con i suoi borghi e castelli, magari inforcando una bici lungo le sue tante Ciclovie, gustando cibo e tanto altro».

“E’ stata un’apertura di stagione col sorriso - sottolinea il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – e significativa perché segna l’esordio della collaborazione con un partner importante come EasyJet, creando un collegamento con due mercati di riferimento per l’incoming turistico della la Romagna come la Svizzera e l’Inghilterra. Un’importante novità strutturale che conferma le potenzialità del nostro scalo a favore del rafforzamento dell’internazionalizzazione del nostro turismo e che per questa ragione merita di essere sostenuto da tutto il territorio”.

«Siamo orgogliosi -ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia, - di inaugurare oggi le nostre operazioni a Rimini, un aeroporto che si aggiunge al nostro network della compagnia in Italia. Con i nuovi collegamenti per Londra Gatwick e Basilea-Mulhouse-Friburgo, easyJet conferma il proprio impegno nel rafforzare la connettività internazionale di Rimini e sostenere la crescita del territorio, mettendo a disposizione 40 mila posti per questa estate. Siamo certi che questa collaborazione contribuirà in modo significativo sia a supportare la mobilità dei passeggeri della zona, sia alla valorizzazione della Riviera Romagnola come meta turistica per i passeggeri europei».