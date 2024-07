Rimini. Fermato per un controllo esibisce un documento falso, arrestato

Nel pomeriggio dell’11 luglio la Polizia di Stato ha arrestato un uomo resosi responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Nello specifico, verso le 17 una Volante della Polizia di Stato, durante il normale servizio di controllo del territorio, procedeva all’accertamento di un’autovettura, con all’interno due persone. Uno dei due, a seguito di alcuni riscontri, risultava essere irregolare sul territorio dello Stato, pertanto, alla richiesta degli operatori, esibiva una carta d’identità identificandosi con la stessa. A quel punto, da accurata osservazione gli Agenti delle volanti, attraverso l’ausilio di personale specializzato in falso documentale in servizio presso la Polizia di Frontiera di Rimini, si accorgevano che il documento poteva riportare elementi riconducibili alla contraffazione, nelle tecniche di stampa e in quelle di sicurezza.

Per questi motivi, si è ritenuto opportuno sottoporre il documento a perizia tecnica, la quale confermava la falsità del documento.