Rimini, fermato al bus con le borse false: l’auto-deposito ne nascondeva altre centinaia

Un controllo di routine della Polizia Locale di Rimini si è trasformato in un maxi sequestro di merce con i marchi falsificati. Nella serata di lunedì 10 agosto, una pattuglia in borghese ha notato un settantenne con due voluminosi borsoni in attesa alla fermata dell’autobus lungo via Coletti, tra Rivabella e San Giuliano. Alla vista degli agenti, l’uomo ha provato a fuggire opponendo resistenza, ma è stato subito bloccato. L’ispezione dei bagagli ha rivelato 81 articoli tra borse, portafogli e cinture sapientemente contraffatti.

Poco più tardi, una chiamata alla centrale radio ha segnalato un’auto in stato di semi-abbandono con le portiere aperte nel cortile di una proprietà privata a Rivabella. Arrivati sul posto, i vigili hanno scoperto che la Fiat Punto apparteneva proprio all’uomo fermato poco prima. Nel bagagliaio nascondeva altri sacchi con 64 capi e accessori falsi. Il totale della merce recuperata sale così a 145 pezzi. Per il settantenne è scattata la denuncia a piede libero per resistenza, ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.