Rimini, fermati in centro a bordo di un’auto: tra i passeggeri c’era una latitante

Un normale controllo del territorio in pieno centro si è trasformato, nel pomeriggio di ieri, in un arresto. Intorno alle 16:30, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, temporaneamente aggregati alla Questura locale come rinforzo per la stagione estiva, hanno notato un’auto sospetta con a bordo tre persone straniere e hanno deciso di fermarla.

I sospetti dei poliziotti hanno trovato immediata conferma durante le verifiche in banca dati: tutti i passeggeri del veicolo sono risultati avere precedenti penali. Sulla testa di una delle donne a bordo, in particolare, pendeva un ordine di carcerazione ancora da eseguire.

La pattuglia ha quindi accompagnato la donna negli uffici della Questura per gli accertamenti e il fotosegnalamento, che hanno confermato la sua identità e la validità del provvedimento restrittivo. Una volta ultimate le formalità di rito, la donna è stata arrestata e trasferita nel carcere femminile di Forlì, dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.