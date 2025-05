Rimini, ferma nel traffico, i carabinieri la scortano all’ospedale e partorisce la sua bimba

Corsa contro il tempo dei militari dell’Arma per fare nascere la piccola in ospedale.

Nella tarda mattinata di giovedì 1° maggio una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini, impegnata in servizio di controllo del territorio lungo la Strada statale Consolare, giunta all’altezza di via Ausa è stata avvicinata da una coppia di cittadini 30enni, di origine macedone residenti in Valconca, con una particolare richiesta di soccorso, la donna infatti era in stato di gravidanza ed aveva appena rotto le acque e inoltre la situazione problematica era acuita dal traffico intenso che impediva ai futuri neo genitori di raggiungere la destinazione.