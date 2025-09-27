Rimini, Federconsumatori: “Rc auto, perché i premi aumentano sempre?”

Federconsumatori Rimini in una nota chiede chiarezza sui premi Rc auto: “I dati pubblicati dall’Ivass confermano una tendenza che denunciamo da tempo: i premi Rc Auto continuano a crescere. Nel secondo trimestre del 2025 si registra un aumento medio su base nazionale del +3,7%, che si aggiunge ai precedenti aumenti con marcate differenze territoriali, infatti una delle gravi piaghe del sistema assicurativo italiano, rimane il divario dei costi dell’rc-auto tra Nord e Sud, segnalato anche dall’Ivass.Per quanto riguarda Rimini i dati in possesso da parte dell’Osservatorio Federconsumatori registrano sui dodici mesi ( agosto 2024 su agosto 2025 ) un aumento medio delle Rc Auto di un + 4%, con un costo medio per polizza di 582,3 euro. Ma le noti ancor più dolenti arrivano dagli aumenti assicurativi relativi ai mezzi di trasporto con un +6% ; le moto + 28,8% e ciclomotori + 29%”.