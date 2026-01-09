Rimini, Federconsumatori: “Calano luce e gas, ma nel 2026 la stangata arriverà comunque”

Calano luce e gas, ma la stangata del 2026 arriverà attraverso alimentazione, assicurazioni e trasporti. “Nonostante il calo dei costi energetici, le famiglie subiranno rincari di 672,60 euro annui”.

Lo sottolinea Federconsumatori Rimini: “Dopo un 2025 in cui i rincari hanno, solo in parte e solo in alcuni settori, rallentato la propria corsa, l’anno alle porte non sarà esente da nuovi rialzi. Come ad ogni inizio anno, l’Osservatorio Federconsumatori ha, infatti, stimato i rincari in arrivo nel 2026 che, complessivamente, raggiungeranno quota +672,60 euro annui a famiglia”.

Una cifra notevole, nonostante le riduzioni previste nel settore dell’energia. Cresceranno, in compenso, le spese su altri fronti, da quello alimentare, alle assicurazioni auto (anche per effetto dell’innalzamento dell’aliquota sulle polizze infortunio conducente collegate alla rc auto), alle spedizioni (con l’introduzione della tassa sui pacchi provenienti dai paesi extra UE con valore inferiore ai 150 euro). Incide in particolar modo l’impatto sulla logistica dovuto all’incremento delle accise sul diesel: se è vero che i mezzi pesanti possono usufruire di un rimborso in tal senso, questo non vale per i mezzi più piccoli, che costituiscono ampia parte del parco veicoli utilizzati per la distribuzione su gomma. Un dettaglio a cui il Governo dovrebbe pensare per scongiurare un’impennata dei prezzi di beni e servizi.

“La stangata in arrivo con il nuovo anno - sottolinea Federconsumatori - si abbatterà su una situazione già compromessa dai continui aumenti registrati negli ultimi anni : secondo i nostri dati, in 5 anni, a causa dei rincari, il potere di acquisto delle famiglie è stato eroso di oltre 5.538 euro”.