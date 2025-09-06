Rimini, Federconsumatori: “Bollette e salute, pronti alla stangata d’autunno. Nota positiva il calo dei carburanti”

“Al rientro dalle vacanze (per chi se le è potute permettere), ad attendere le famiglie, come ogni anno, ci sarà un autunno “caldo” sul fronte dei prezzi”. Lo annuncia in una nota Federconsumatori Rimini. L’Osservatorio Federconsumatori, ha calcolato l’importo della stangata autunnale che nel 2025, che aumenta nonostante la frenata dei costi dei beni energetici.Nel dettaglio, secondo Federconsumatori le famiglie, dovranno far fronte a una stangata di 2.581,40 euro. Per le bollette acqua, luce, gas telefonia 1.120 euro ( +2,4 %); per la Tari 182,90 euro ( +0.3%);, per i libri e il materiale scolastico, 995,90 euro (+4,3% ); per la salute, visto che molti rimandano al rientro dalle vacanze l’appuntamento con visite e accertamenti 281,90 euro. L’aumento dei costi di tale voce (pari al +1,5%), unito a tempi di attesa per ottenere visite ed esami presso la sanità pubblica, si traduce spesso in una progressiva rinuncia alle cure.“A queste cifre onerose - ribadisce Federconsumatori - si aggiungono i rincari sul fronte dell’alimentazione, versante sul quale le famiglie continuano ad operare tagli e rinunce, a causa dell’accelerazione dei prezzi avvenuta soprattutto negli ultimi mesi. Nell’autunno, gli ulteriori rialzi faranno lievitare la spesa per tale voce a 1.750 euro ( + 5,4%). Si aggiungono anche maggiori spese per i costi dei condomini (465 euro), che quest’anno registrano un rincaro del +3,3%. Una nota positiva viene, invece, sul fronte dei carburanti, che rispetto ai picchi degli scorsi anni segnano una diminuzione 508,50 euro ( - 5,6%)