Rimini, FederBalneari dal TTG: “Gare da rivedere per tutelare gli investimenti dei concessionari”

Dalla Beach Arena del TTG Travel Experience di Rimini, FederBalneari Italia boccia la bozza del bando tipo per le concessioni demaniali e rilancia la richiesta di regole chiare capaci di tutelare il lavoro degli operatori. Durante un incontro che ha visto la partecipazione di amministratori locali e tecnici, tra cui il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti, l’associazione guidata da Marco Maurelli ha annunciato di essere pronta a un confronto serrato con il Governo per modificare i criteri delle gare, affinché vengano riconosciuti gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese balneari.

Per affiancare gli associati in questa delicata fase di transizione, FederBalneari ha attivato un Ufficio Gare nazionale dedicato al supporto tecnico e legale. Nel corso del convegno è stato inoltre valorizzato il modello di partenariato pubblico-privato sperimentato proprio a Bellaria, ponendo poi l’accento sulle sfide future del settore: dalla transizione ecologica, promossa attraverso la Comunità Energetica del Mare, fino al tema dell’inclusività, grazie a un nuovo accordo con FIABA ETS per garantire stabilimenti sempre più accessibili a tutti.