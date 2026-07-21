Rimini. Fanno sesso sfrenato in mare sotto gli occhi dei bagnanti

Incredibile quanto accaduto a Rimini, nei pressi dello stabilimento 42. Sul web sta circolando il video di una coppia di giovani intenti a compiere espliciti atti sessuali in acqua a pochi metri dalla riva, incuranti della presenza dei turisti. Le immagini a luci rosse, che non chiariscono il giorno dell’episodio né mostrano il volto dei protagonisti, sono state riprese al tramonto dallo smartphone di un bagnante. Proprio a quell’ora quando il chiringuito sulla spiaggia è sempre pieno di clienti e la loro performance non è certo passata inosservata.