Rimini. Famiglia con sei figli piccoli sotto sfratto: “Non abbiamo mai saltato un affitto ma nessuno ha una casa per noi: siamo in troppi”

«Cerchiamo casa da mesi, da quando il proprietario ci ha chiesto indietro l’appartamento. Ma non troviamo nulla. Appena diciamo che abbiamo sei figli piccoli ci vengono chiuse tutte le porte. Quasi fosse una colpa. Qualcuno ci aiuti». è l’appello di una mamma disperata che, a giorni, si ritroverà con l’ufficiale giudiziario in casa e, insieme al marito e ai figlioletti (12 anni, 10, 9, 5, 2 e l’ultimo di 4 mesi), finirà in mezzo ad una strada. «Da 12 anni viviamo in questo appartamento (in una palazzina del quartiere Covignano, sotto la Statale, ndr) - racconta Laura, 39 enne casalinga riminese - e, come giusto che sia, abbiamo sempre pagato l’affitto: 600 euro al mese per una camera matrimoniale e una cameretta. Mai un ritardo! A giugno, però, il proprietario ci ha informato con raccomandata che alla scadenza del contratto, avvenuta a dicembre scorso, non ce lo avrebbe più affittato: per esigenze personali ci ha spiegato. A quel punto ci siamo messi alla ricerca di un nuovo appartamento in affitto. Abbiamo bussato a tutte le porte, private e pubbliche. Ma niente: a Rimini non si trova un’abitazione per chi ha tanti figli. Appena sentono che ne abbiamo sei, cominciano i problemi. E tutti si tirano indietro».

