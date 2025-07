Rimini, falsi certificati di vaccini ai figli: reato prescritto per 19 genitori no vax

Si è chiuso con la prescrizione per tutti gli imputati il processo nei confronti dei 19 genitori “no vax” che avevano iscritto i figli ad asili e scuole d’infanzia per il biennio 2016-2017 grazie alla falsa certificazione di avvenuta somministrazione da parte di un medico pesarese (deceduto nel 2019) di dosi di vaccini obbligatori per immunizzarsi da malattie come la pertosse, il morbillo, il tetano o l’epatite. A stabilirlo nel pomeriggio di oggi il giudice Francesco Pio Lasalvia. Soddisfatti ovviamente i legali degli imputati, tra cui l’avvocato Diego Pensalfini che nel procedimento difendeva una coppia e un altro genitore.