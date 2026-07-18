Rimini, falsi allarme nel nuovo parcheggio Marvelli: auto bloccate e gente perplessa VIDEO GALLERY

RIMINI. E’ stato inaugurato solo giovedì ma ha già qualche problema da risolvere il nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli. Ieri sera, verso mezzanotte, è scattato l’allarme gas: sirena, lampeggiante, blocco delle porte dei pedoni in entrata per il recupero delle auto e blocco delle sbarre in uscita, voce in più lingue che invita ad abbandonare i locali vietando l’uso dell’ascensore. Gente rimasta in attesa, perplessa, per una quarantina di minuti fino a quando un tecnico ha resettato l’impianto che è tornato così al normale funzionamento. Da quando è stato aperto il parcheggio ha vissuto almeno altri due falsi allarmi.