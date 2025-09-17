Rimini, false vaccinazioni: medico e pazienti davanti al gup

Si è aperta ieri davanti alla gup Raffaella Ceccarelli l’udienza preliminare del procedimento per false vaccinazioni che vede indagato il medico sessantenne Roberto Bonato di Cattolica, difeso dall’avvocato Giovanni Summo e dall’avvocata Mariateresa del Ciampo. Insieme a lui sono indagate anche altre 74 persone, suoi pazienti. Per tutti il pm Daniele Paci nei mesi scorsi aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di corruzione e falso ideologico in atto pubblico.

Quella di ieri, però, è stata un’udienza meramente interlocutoria durante la quale la gup ha solamente verificato la regolarità delle notifiche e rinviato il procedimento a metà febbraio per le scelte sui riti e la calendarizzazione delle prossime udienze preliminari.