Rimini, fa pipì in un Conad e aggredisce i poliziotti: arrestato

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Sono le accuse alle quali ha dovuto rispondere un 39enne rumeno, arrestato domenica sera dalla polizia di Stato nei pressi di un Conad Superstore.
Processato per direttissima, come deciso dal pm Davide Ercolani, per lui (difeso dall’avvocata Valentina Vulpinari) la giudice Adriana Cosenza dopo la convalida dell’arresto non ha disposto alcuna misura cautelare, in attesa della sentenza di patteggiamento attesa nei prossimi giorni.