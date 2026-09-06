Rimini, fa la capriola in mare ma batte la testa: 62enne finisce al Bufalini

RIMINI. E’ stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena un turista di 62 anni, originario di Castellammare di Stabia, rimasto ferito ieri mattina dopo un incidente in spiaggia. L’episodio si è verificato intorno alle 9.45, all’altezza del Bagno 102, dove l’uomo si trovava in vacanza con la compagna. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne avrebbe preso una breve rincorsa dalla battigia per effettuare una capriola in acqua, senza però rendersi conto che in quel punto il fondale era particolarmente basso. Durante il movimento ha quindi urtato violentemente la testa, riportando un trauma cervicale. I bagnini di salvataggio e alcuni bagnanti sono intervenuti immediatamente per prestargli assistenza e hanno richiesto l’intervento del 118. L’uomo è rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi e non ha mai perso conoscenza. Dopo essere stato immobilizzato sul posto, è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice di media gravità al Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.