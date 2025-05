Rapina nella serata di ieri, attorno alle 22.30, in un negozio di Miramare, lungo viale regina Margherita. Un uomo di 30 anni è entrato con un’ascia in mano e ha gridato alla titolare di consegnargli l’incasso, qualche decina di euro. Una volta ottenuto il denaro, il malvivente è scappato in strada, ma la donna, anche se sotto choc, è uscita e ha lanciato l’allarme. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di una volante della polizia che è subito intervenuto riuscendo ad arrestare il rapinatore