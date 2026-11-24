Aveva garantito personalmente i debiti di una società nei confronti della Banca Popolare Valconca, ma quando è arrivato il momento di rispondere dell’esposizione da oltre 563mila euro ha provato a contestare il credito su più fronti.
Dalla presunta irregolarità della cessione del finanziamento alla validità delle fideiussioni, passando per gli interessi legati all’Euribor. Una battaglia giudiziaria che, però, non ha avuto l’esito sperato dal garante. Il Tribunale di Rimini ha infatti respinto la sua opposizione, confermando il decreto ingiuntivo da oltre 563mila euro.