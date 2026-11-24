Aveva garantito personalmente i debiti di una società nei confronti della Banca Popolare Valconca, ma quando è arrivato il momento di rispondere dell’esposizione da oltre 563mila euro ha provato a contestare il credito su più fronti. Dalla presunta irregolarità della cessione del finanziamento alla validità delle fideiussioni, passando per gli interessi legati all’Euribor. Una battaglia giudiziaria che, però, non ha avuto l’esito sperato dal garante. Il Tribunale di Rimini ha infatti respinto la sua opposizione, confermando il decreto ingiuntivo da oltre 563mila euro.

Il mutuo e le garanzie

All’origine della vicenda c’è un mutuo fondiario stipulato il 21 luglio 2006 tra Banca Popolare Valconca e una società, per un finanziamento complessivo di 720mila euro. Le somme vennero erogate in più tranche: 140mila euro alla stipula, altri 80mila euro l’11 giugno 2007 e ulteriori 500mila euro il 24 settembre 2008, secondo il meccanismo delle erogazioni legate allo stato di avanzamento dei lavori. A garantire il finanziamento, tra gli altri, era intervenuto un fideiussore con una garanzia personale fino a 2,9 milioni di euro. Con il passare degli anni, però, il debito della società non venne estinto. Nel giugno 2020 Banca Popolare Valconca cedette il credito a una società specializzata nella gestione di posizioni finanziarie deteriorate. Il 19 dicembre 2023 il Tribunale di Rimini emise quindi un decreto ingiuntivo per oltre 563mila euro, intimando il pagamento al debitore principale e ai garanti.

Le contestazioni del garante

Il fideiussore, assistito dall’avvocato Filippo Lupo, decise di opporsi al provvedimento. Tra le contestazioni sollevate, il mancato riconoscimento della titolarità del credito in capo alla società che ne chiedeva il pagamento, oltre ai dubbi sulla documentazione relativa alle somme effettivamente erogate dalla banca. Contestata anche la validità delle condizioni economiche del finanziamento, con particolare riferimento agli interessi parametrati all’Euribor, e delle clausole contenute nella fideiussione, ritenute conformi allo schema Abi censurato dalla Banca d’Italia. Il garante aveva inoltre invocato la tutela prevista per i consumatori, chiedendo di considerare vessatoria la clausola che derogava ai termini di decadenza previsti dal Codice civile. La società creditrice, rappresentata dall’avvocato Marco De Pascale, ha invece sostenuto la piena legittimità della pretesa, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

La sentenza