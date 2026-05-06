Rimini, ExpoAid torna dal 25 al 27 giugno: al Palacongressi il raduno delle associazioni a sostegno della disabilità VIDEO

Dopo ‘Io, Persona al centro’, lo slogan che nel 2023 ha caratterizzato la prima edizione di ExpoAid, ora è ‘Io, persona di valore’, il motto che segnerà la seconda edizione dell’iniziativa. In programma al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno, ExpoAid 2026 rappresenta il più grande evento nazionale e istituzionale che riunisce il mondo del Terzo settore e dell’associazionismo italiano che si occupa di disabilità, di inclusione e di valorizzazione delle persone. L’evento è stato presentato questa mattina, a Roma, nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “ExpoAid non è solo un evento, ma la dimostrazione che quando le Istituzioni, il Terzo settore, le imprese e i cittadini si alleano, si può davvero spingere il cambiamento - ha sottolineato il ministro - nel corso delle tre giornate sarà possibile iscriversi a oltre 50 seminari con moderatori e relatori di altissimo livello, che affronteranno temi fondamentali quali lavoro, autonomia e vita indipendente, sport, malattie rare e progetto di vita. Tutti gli incontri saranno accessibili grazie al servizio di interpretariato in Lingua dei segni Italiana (Lis) e alla sottotitolazione in tempo reale. I seminari daranno inoltre diritto a crediti formativi e saranno affiancati da spazi espositivi dedicati a progetti di valore e buone pratiche”.