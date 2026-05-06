Rimini, ExpoAid torna dal 25 al 27 giugno: al Palacongressi il raduno delle associazioni a sostegno della disabilità VIDEO

Dopo ‘Io, Persona al centro’, lo slogan che nel 2023 ha caratterizzato la prima edizione di ExpoAid, ora è ‘ Io, persona di valore’, il motto che segnerà la seconda edizione dell’iniziativa. In programma al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno, ExpoAid 2026 rappresenta il più grande evento nazionale e istituzionale che riunisce il mondo del Terzo settore e dell’associazionismo italiano che si occupa di disabilità, di inclusione e di valorizzazione delle persone. L’evento è stato presentato questa mattina, a Roma, nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza del ministro per le Disabilità , Alessandra Locatelli . “ExpoAid non è solo un evento, ma la dimostrazione che quando le Istituzioni, il Terzo settore, le imprese e i cittadini si alleano, si può davvero spingere il cambiamento - ha sottolineato il ministro - nel corso delle tre giornate sarà possibile iscriversi a oltre 50 seminari con moderatori e relatori di altissimo livello, che affronteranno temi fondamentali quali lavoro, autonomia e vita indipendente, sport, malattie rare e progetto di vita. Tutti gli incontri saranno accessibili grazie al servizio di interpretariato in Lingua dei segni Italiana (Lis) e alla sottotitolazione in tempo reale. I seminari daranno inoltre diritto a crediti formativi e saranno affiancati da spazi espositivi dedicati a progetti di valore e buone pratiche”.

Nel corso dell’evento ci saranno 5 laboratori che coinvolgeranno direttamente ragazzi con disabilità appartenenti ad associazioni, che insegneranno ai partecipanti attività come la preparazione di biscotti e piadine, la lavorazione della stoffa e la costruzione di strumenti musicali. La ristorazione sarà interamente gestita da associazioni provenienti da tutta Italia, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi, e sarà gratuita per tutti i partecipanti. Nei tre giorni di evento sono poi in programma più di 50 panel, un’ampia area espositiva con stand di associazioni ed enti istituzionali, un teatro no stop con video e cortometraggi, numerose attività dentro e fuori dal Palacongressi, due serate spettacolo presso il porto di Rimini con musica, mercatini e food truck inclusivi. Tra gli appuntamenti più attesi: la sfilata di moda inclusiva, la danza paralimpica, la mototerapia con Vanni Oddera e, al tramonto, il passaggio nel cielo del WeFly Team. “L’anfiteatro del Palacongressi ospiterà proiezioni dedicate al mondo del cinema, tra cortometraggi e video, mentre all’esterno sarà allestita una Via dello sport con attività dimostrative e la possibilità di provare discipline come arrampicata, scherma, yoga - ha spiegato Locatelli - Grazie poi alla collaborazione con Ausl Romagna, sarà attiva una rete socio-sanitaria strutturata, con un punto di primo intervento, assistenza per protesi e ausili e supporto tecnico per eventuali necessità, inclusa la manutenzione delle carrozzine. Nell’ambito di questa rete ci sarà anche ‘Lo spazio degli amici’, dedicato ad attività di intrattenimento e momenti di socialità, anche all’aperto e sulla spiaggia”. L’obiettivo è quello di promuovere le capacità e i talenti di ogni persona attraverso attività ricreative e sportive, momenti musicali e molto altro, con il protagonismo dei talenti delle persone a conferma dell’importanza e della rilevanza dei temi trattati e del lavoro che ogni giorno viene svolto, spesso in maniera silenziosa, al servizio degli altri.

L’evento si propone come un importante momento di incontro e confronto con l’obiettivo di riflettere sull’inclusione e promuovere quel cambiamento radicale e di prospettiva che mette al centro la persona e il suo diritto di scegliere e di partecipare, e che il ministero per le Disabilità sta portando avanti attraverso la piena implementazione della riforma sulla disabilità. Per consentire a tutti i partecipanti di prendere parte all’evento in totale sicurezza e comodità, è stata implementata una serie di servizi dedicati e una rete socio-sanitaria, attivi durante tutta la durata dell’evento sia presso il Palacongressi che durante le serate di giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2026 presso il porto di Rimini. Tra i servizi a disposizione su richiesta ci sono: rete socio-sanitaria; assistenza medica specialistica; assistenza tecnica e manutenzione; linea dedicata per informazioni socio-sanitarie (dal 4 maggio è operativo il numero 3331510795, lun-ven 9-12). “Vogliamo garantire a tutti una bellissima esperienza - ha detto ancora Locatelli - costruendo un evento accessibile,.capace di valorizzare ogni persona e soprattutto mettendo in rete competenze, energie e buone pratiche. Vorrei che questo ExpoAid- ha concluso il ministro- fosse una sorta di rivoluzione gentile per poter, con determinazione, cambiare la cultura del nostro modo di vedere le persone guardando alle loro potenzialità e non ai limiti”.