Rimini. Ex questura in via Bassi, il sindaco: soluzione vicina

Svolta in vista per la riqualificazione dell’area della ex questura di via Ugo Bassi. Entro poche settimane, infatti, dovrebbe arrivare a Palazzo Garampi la proposta in grado di mettere d’accordo le richieste dei privati con l’interesse dell’amministrazione comunale.

La maggioranza

È ciò che ha spiegato il sindaco Jamil Sadegholvaad ai consiglieri comunali nel corso della riunione di maggioranza che si è tenuta lunedì sera. Incontro durante il quale il primo cittadino ha fatto il punto anche sulla questione stadio.

«Nelle ultime settimane - ha chiarito il sindaco - ci sono state diverse interlocuzioni con il Gruppo Asi. Il dialogo ci ha portato a importanti passi in avanti e siamo molto vicini a una proposta di sintesi. Si tratta di un fatto positivo perché, oltre ad abbattere l’ecomostro, la città potrà avere a disposizione aree preziose da adibire a verde e parcheggi per il quartiere».