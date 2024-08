Rimini, ex questura: demolito un terzo dei volumi fuori terra

Progetto Rimini life: avanza la demolizione dell’ex questura. “I lavori avanzano celermente nell’area ex questura di via Ugo Bassi - annunciano i curatori del progetto - e proseguono come da programma, che prevede l’ultimazione per fine ottobre. Ad oggi è stato demolito circa un terzo dei volumi fuori terra. Da martedì prossimo sarà in funzione anche una nuova macchina, con maggiori capacità demolitive, per aggiungersi come previsto dopo la prima fase in cui gli edifici sono stati spogliati di tutti gli elementi interni ed è stata improntata la demolizione dei corpi principali.

A inizio settembre i volumi esistenti saranno in una fase avanzata di riduzione, così da poter cominciare ad avere una visuale libera sull’intero quadrante. Sono iniziati anche i percorsi istruttori, che evidentemente vedono coinvolta anche Arpaer, per la successiva fase in cui si andranno ad autorizzare la realizzazione dell’edilizia sociale, delle opere pubbliche nonché del supermercato e della parte di residenziale libero. È un lavoro complesso, ma tutti i soggetti coinvolti stanno lavorando con impegno per restituire riqualificata, quanto prima, un’area importante della città, anche come anteprima della rigenerazione che vedrà protagonista lo stadio Romeo Neri”.