Rimini. Ex Questura, c’è l’ok alla cessione dell’area per lo studentato

C’è il via libera unanime da parte del Consiglio provinciale di Rimini, all’autorizzazione all’acquisizione a titolo gratuito dell’area edificabile, per finalità pubbliche, compresa nell’ambito del più vasto programma di rigenerazione urbana dell’ex Questura di Rimini di via Ugo Bassi. L’ok è arrivato nella seduta di ieri e per l’ente in questo modo di “compie un ulteriore passo avanti il progetto per la riqualificazione dell’area dell’ex Questura, nel solco tracciato dall’Accordo di Programma tra Provincia, Comune e la società Amarcord”. L’area, dove verrà realizzato uno studentato, verrà acquisita alla conclusione dell’iter del procedimento e sarà ceduta in comodato d’uso gratuito al Comune di Rimini, fino all’avvio dei lavori dello studentato, per essere attrezzata temporaneamente a verde pubblico. L’aula ha anche approvato a maggioranza una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, che prevede un incremento di 430.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria nell’edilizia scolastica. In particolare, si tratta di 130.000 euro per la demolizione della piscina di Novafeltria, propedeutica alla costruzione della nuova palestra dell’Istituto Tonino Guerra finanziata con fondi Pnrr. Altri interventi, per complessivi 200.000 euro, riguardano il rifacimento delle reti fognarie del Liceo Serpieri di Rimini per evitare allagamenti, quello parziale della rete fognaria dell’Istituto Valturio di Rimini e l’integrazione del sistema fognario del Tonino Guerra di Novafeltria per l’inserimento della nuova palestra. Infine, è previsto anche un finanziamento di 100.000 euro per il rifacimento dei campi sportivi dell’Istituto Marco Polo di Rimini.