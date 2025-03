La Corte d’appello di Bologna ha ribaltato il giudizio di primo grado, assolvendo Paola Gualano, ex presidente di “Rompi il silenzio”, e la ex collaboratrice Loretta Filippi. Per il giudice di secondo grado, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, del quale erano state ritenute colpevoli dal Tribunale di Rimini, non è a loro ascrivibile. O meglio, la Corte bolognese si è espressa sancendo che il “fatto non sussiste”.